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عضوة بحزب "جبهة إنقاذ بلغاريا" تتزعم شبكة لتهريب المهاجرين

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مصراوي Masrawy

عضوة بحزب "جبهة إنقاذ بلغاريا" تتزعم لتهريب المهاجرين

07:10 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مهاجرين - ارشيفية

صوفيا - (د ب أ):

أصدرت محكمة بلغارية حكما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، اليوم الأربعاء، بحق انيليا فيليفا عضو فى حزب سياسى قومى لتورطها في تهريب المهاجرين.

وشمل الحكم الصادر عن محكمة بلوفديف، ثانى أكبر المدن البلغارية، أيضا تغريم فيليفا، العضو في حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ بلغاريا، المناهض للهجرة بمبلغ 5000 ليف (3000 دولار).

وكانت الشرطة قد اعتقلت فيليفا مع خمسة أشخاص آخرين في أواخر يوليو، في أثناء قيامهم بنقل ثلاثة مهاجرين عراقيين وسوريين اثنين إلى صربيا.

وبعد القبض عليها، استقالت فيليفا من منصبها كرئيسة للحزب فى إقليم كوستولان غرب بلغاريا.

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مصراوي Masrawy

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