رئيس قطاع التعليم يتفقد سير الدراسة ​بمدارس 30 يونيو

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمدرسة "جني دان" التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية؛ وذلك في ضوء متابعة انتظام العملية التعليمية بمجموعة مدارس 30 يونيو، رافقه خلالها الدكتور أنور محمود، والأستاذة أميرة الصواف منسق عام مجموعة مدارس 30 يونيو.

حضر حجازي طابور الصباح وتابع أداء الطلاب في الطابور، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، وتحية العلم والنشيد الوطني.

وقام حجازى بمتابعة دفتر الأمن والزيارات واطلع على جدول الحصص ولائحة الانضباط المدرسي، وخطة الإخلاء ضمن عوامل الأمن والسلامة داخل المدرسة.

وتابع رئيس قطاع التعليم العام انتظام العملية التعليمية في المدرسة وتفقد عدد من الفصول بالمراحل المختلفة، شرح المعلمين أثناء الحصص، ووجه الطلاب بضرورة اتسامهم بالثقة بالنفس حيث إنها تبني الشخصية الصحيحة، وأن التعليم لابد أن يكون من أجل العلم، والثقافة وليس الالتحاق بالجامعة فقط.

كما تفقد حجازى مكتبة المدرسة، واطلع على مجموعة الكتب داخل المكتبة ومدي تناسبها مع المراحل العمرية المختلفة بالمدرسة، وتابع السجلات الخاصة بأمين المكتبة.

وأكد حجازي أن جميع الطلاب بكل المدارس هم طلاب مصريين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات.

ووجه حجازى مدير عام الإدارة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية للمدرسة، تأكيدًا على الكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن.