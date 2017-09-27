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المؤبد لثلاثة عسكريين أتراك لإدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب

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مصراوي Masrawy

المؤبد لثلاثة عسكريين أتراك لإدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب

06:53 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

المؤبد لثلاثة عسكريين أتراك لإدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب

أرشيفية

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "أناضول" التركية الرسمية، اليوم الأربعاء، بصدور حكم بالسجن المؤبد على ثلاثة عسكريين رفيعي المستوى لإدانتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت قبل أكثر من عام.

وأوضحت الوكالة أن المتهمين المدانين، هم عميد ونقيب وملازم، كان قد جرى فصلهم من الخدمة في أعقاب محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016.

وأضافت "الأناضول" أن محكمة في محافظة بولو شمالي البلاد، أدانت الثلاثة " بانتهاك الدستور"، لكنها برأتهم من اتهام الانتماء إلى منظمة إرهابية، كما برأت المحكمة سبعة عسكريين آخرين من كل الاتهامات الموجهة إليهم.

وتحمل السلطات التركية الداعية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، المسؤولية عن محاولة الانقلاب.

وحسب بيانات فإن نحو 54 ألف و400 شخص يقبعون في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في شهر تموز/يوليو الماضي ، وقد فتح القضاء التركي نحو 5000 محاكمة في هذا الملف.

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مصراوي Masrawy

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