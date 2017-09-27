افتتاح 30 مشروعا بتكلفة 76 مليون جنيه في "الداخلة" بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، افتتاح 30 مشروعًا بتكلفة 76 مليون و215 ألف جنيه بالمركز وقراه، يوم الأحد المقبل، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام.

وأضاف رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، المهندس عبدالحكم جبالي، إنه سيتم افتتاح 15 مشروعًا من موازنة الحكومة، باعتمادات 40 مليون و225 ألف جنيه، و11 مشروعًا بالجهود الذاتية من القطاع الخاص والوحدة المحلية للمركز، باعتمادات 18 مليون و290 ألف جنيه، ووضع حجر أساس لـ4 مشروعات بالقطاع الخاص بتكلفة 17 مليون و 700 ألف جنيه.

وأضاف جبالي، أنه سيتم افتتاح مبنى إدارة الري بقرية القصر بتكلفة مليون و625 ألف جنيه، ومبنى الوحدة المحلية لقرى القصر بتكلفة 2 مليون و150 ألف جنيه، وملعب خماسي بقرية الموهوب بتكلفة 800 ألف جنيه، جناح تعليمي في مدرسة إعدادية بقرية غرب الموهوب، بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، وإحلال وتجديد محطة مياه قرية غرب الموهوب بمليون و950 ألف جنيه، معلبين خماسيين بقريتي الأمان والصحوة بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، ومحطة وقود وطنية بقرية المعصرة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

تابع رئيس مركز الداخلة، قائلاً إنه سيفتتح معهد أزهري بقرية الشيخ والي بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، و جراج إدارة صحية بمدينة موط بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، ومبنيين اثنين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بموط بتكلفة 10 ملايين و700 ألف جنيه، وملعب خماسي بقرية بدخلو بتكلفة 800 ألف جنيه، وملعب قانوني بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه.