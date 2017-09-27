تفكيك جسم غريب أمام مرور الحوامدية.. والمفرقعات: "بلاغ سلبي"

كتب - محمد شعبان:

كشف خبراء المفرقعات بالجيزة عن سلبية بلاغ بالعثور على قنبلة بمحيط مرور الحوامدية بمحافظة الجيزة، خلال تعامل الخبراء مع الجسم الغريب بمدفع المياه تبين أنه عبارة عن قطعة حديد داخل شنطة بلاستيك ولا تحتوي على أي مواد متفجرة.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه-لمصراوي اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية فرضت كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة، وتم غلق الطريق في الاتجاهين، ومنع دخول السيارات لتمشيط محيط وحدة مرور الحوامدية؛ تحسبًا لوجود أية مواد متفجرة، وتبين عدم وجود أي شيء.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جسم غريب بالقرب من وحدة مرور الحوامدية، فانتقل رجال المفرقعات لفحصة.