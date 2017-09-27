أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تفكيك جسم غريب أمام مرور الحوامدية.. والمفرقعات: "بلاغ سلبي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تفكيك جسم غريب أمام مرور الحوامدية.. والمفرقعات: "بلاغ سلبي"

06:30 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشف خبراء المفرقعات بالجيزة عن سلبية بلاغ بالعثور على قنبلة بمحيط مرور الحوامدية بمحافظة الجيزة، خلال تعامل الخبراء مع الجسم الغريب بمدفع المياه تبين أنه عبارة عن قطعة حديد داخل شنطة بلاستيك ولا تحتوي على أي مواد متفجرة.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه-لمصراوي اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية فرضت كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة، وتم غلق الطريق في الاتجاهين، ومنع دخول السيارات لتمشيط محيط وحدة مرور الحوامدية؛ تحسبًا لوجود أية مواد متفجرة، وتبين عدم وجود أي شيء.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جسم غريب بالقرب من وحدة مرور الحوامدية، فانتقل رجال المفرقعات لفحصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة طالب وطالبة صدمهما أتوبيس مدرسة بأكتوبر

    أخبار

  • مباحث تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

    أخبار

  • مرور الجيزة تشن حملة على المواقف العشوائية

    أخبار

  • النيابة عن واقعة قتل "مدرب الكاراتيه" لوالدته وشقيقه بإمبابة:"مريض

    أخبار

إعلان

94fcc20b0b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم