"وكيل النواب" يستقبل نائب رئيس البرلمان اليمني

كتب- أحمد علي:

استقبل محمود الشريف وكيل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد الشدادي نائب رئيس البرلمان اليمني بحضور سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وسلطان العدواني عضو مجلس النواب اليمني.

وأكد وكيل المجلس، على الموقف المصري الذي طالما أكد على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية على أساس المبادرة الخليجية بما يكفل وحدة الشعب اليمني والدولة اليمنية، مشيراً إلى دعم مصر الكامل للحكومة الشرعية اليمنية.

وفي معرض حديثه عن الإرهاب، أكد "الشريف" على موقف مصر الثابت قيادة وشعباً في محاربة الارهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله، مشيراً إلى دور مصر الرائد والفعال في مكافحة الارهاب إقليمياً وعالمياً.

من جانبه، أكد محمد الشدادي نائب رئيس البرلمان اليمني على جزيل شكره على ذلك اللقاء، واصفاً مصر بأنها السند الأكبر لقضايا الأمة العربية، واستعرض تطورات الوضع الداخلى اليمني مثمناً مواقف مصر الداعمة للشرعية اليمنية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.