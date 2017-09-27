"مصالحات الأزهر" تنهي خلافًا ثأرياً دام 30 عامًا بين عائلتين بسوهاج.. غدًا
"مصالحات الأزهر" تنهي خلافًا ثأرياً دام 30 عامًا بين عائلتين بسوهاج.. غدًا
06:41 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
الشيخ محمد زكي
كتب - محمود مصطفى:
تنهي لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، غدًا الخميس، خصومة ثأرية نشبت بين عائلتين منذ عام 1985 بقرية خارفة جرجا بمحافظة سوهاج.
وقال الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنتي العليا للدعوة الإسلامية والمصالحات بالأزهر، إن اللجنة قامت بجهد كبير بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن سوهاج لإتمام المصالحة بين عائلتي الطوايلة والحمامدة بقرية خارفة جرجا بعد خلاف دام أكثر من 30 عام.
وأضاف زكي في تصريحات صحفية، أن مراسم الصلح ستتم غدًا بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية، مدير الام، واللواء خالد الشاذلي مدير المباحث، والدكتور خليفة رضون مقرر لجنة المصالحات بالمحافظة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات برامج التوعية بمدارس الجمهورية
-
الأزهر: رفع أعلام "المثلية الجنسية" في مصر "عار" ولن يمر مرور الكرام
-
الأزهر يطرح "تطبيق" على الهواتف الذكية لحساب زكاة المال
-
سيدة تسأل عن حكم الشرع في رجل يمنع زوجته من تنظيم الأسرة.. و"الأوقاف"
إعلان
إعلان