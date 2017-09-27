أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"مصالحات الأزهر" تنهي خلافًا ثأرياً دام 30 عامًا بين عائلتين بسوهاج.. غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مصالحات الأزهر" تنهي خلافًا ثأرياً دام 30 عامًا بين عائلتين بسوهاج.. غدًا

06:41 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الشيخ محمد زكي

كتب - محمود مصطفى:

تنهي لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، غدًا الخميس، خصومة ثأرية نشبت بين عائلتين منذ عام 1985 بقرية خارفة جرجا بمحافظة سوهاج.

وقال الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنتي العليا للدعوة الإسلامية والمصالحات بالأزهر، إن اللجنة قامت بجهد كبير بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن سوهاج لإتمام المصالحة بين عائلتي الطوايلة والحمامدة بقرية خارفة جرجا بعد خلاف دام أكثر من 30 عام.

وأضاف زكي في تصريحات صحفية، أن مراسم الصلح ستتم غدًا بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية، مدير الام، واللواء خالد الشاذلي مدير المباحث، والدكتور خليفة رضون مقرر لجنة المصالحات بالمحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات برامج التوعية بمدارس الجمهورية

    أخبار

  • الأزهر: رفع أعلام "المثلية الجنسية" في "عار" ولن يمر مرور الكرام

    أخبار

  • الأزهر يطرح "تطبيق" على الهواتف الذكية لحساب زكاة المال

    أخبار

  • سيدة تسأل عن حكم الشرع في رجل يمنع زوجته من تنظيم الأسرة.. و"الأوقاف"

    أخبار

إعلان

b4b5256c25.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل