«الإعلاميين» تحقق مع عبدون بسبب حلقة «معاشرة الزوجة المتوفاة»

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بدأت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، اليوم "الأربعاء"، التحقيق مع الإعلامى أحمد عبدون، مقدم برنامج "عم يتساءلون" المذاع على شاشة قناة LTC الفضائية، بعد رصد اللجنة خطأ مهنيا على الهواء، عقب تناوله لفتوى شاذة، هى فتوى الدكتور صبرى عبد الرؤوف بشأن معاشرة الزوج لزوجته المتوفاة.

شارك فى التحقيق الإعلامى حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وطارق سعدة وكيل النقابة، ومحجوب سعدة سكرتير عام النقابة والمستشار القانونى للنقابة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، اجتماعا اليوم، لاستكمال مشاوراتها حول ميثاق الشرف الإعلامى ومناقشة ملاحظات الإعلاميين على مشروع القانون.

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يذكر أن الإذاعي الكبير حمدى الكنيسى، أكد من قبل أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف عبدون، لحين مثوله للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، وذلك بعد رصد اللجنة للخطأ المهنى الذى حدث على الهواء، عقب تناوله لفتوى شاذة مفادها أن "معاشرة الزوج لزوجته المتوفاة حلال".

وأوضح "الكنيسى"، أن ما حدث يُعدّ تجاوزا مهنيا وأخلاقيا يهدد الأمن والسلم المجتمعى، مشيرا إلى أن النقابة تُرحب بمزيد من التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، لضبط الأداء الإعلامى للبرامج الدينية، وتؤيد أى قرار يتخذه الأزهر الشريف فى هذا الشأن، متابعا: "هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون اسم نقابة الإعلاميين ويتاجرون بها للتربح والحصول على مكتسبات غير شرعية".