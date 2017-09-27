أسيوط تحتفل بانتصارات أكتوبر في «أقدم محكمة في التاريخ»

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كتب ـ محمد ممدوح

خصصت محافظة أسيوط منطقة الهمامية الأثرية بمركز البداري مقرا للاحتفال بالذكرى الــ44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال ضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الاحتفالية ضمن برنامج "عظيمة يا مصر" في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل؛ وذلك بالتعاون مع رابطة الأدباء والشعراء.

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وأوضح مكاوي أنها ستقام بمنطقة الهمامية الأثرية التي تعتبر أقدم محكمة في التاريخ الإنساني، مشيرا إلى أنها جزء من حضارة ما قبل الأسرات والعصر الحجري الحديث حيث تضم أمراء الأسرة الخامسة والسادسة الفرعونية والتي كانت مسماة بإقليم "واجد".

وأضاف محمد شافع، مدير مركز ثقافة البداري، أن منطقة الهمامية بالرغم من توهجها الحضاري إلا أنها محرومة من التواصل الثقافي، لافتًا إلى أن إقامة احتفالية "عظيمة يا مصر" في هذا المكان التاريخي يعطي رسالة بأن هناك أماكن تاريخية كانت جزءا من تاريخ هذا الوطن ولابد أن يلقى عليها الضوء بما يليق بمكانتها التاريخية.

ولفت إلى أن برنامج المهرجان سيشهد تكريم رموز الأدب في أسيوط، بالإضافة إلى فقرات شعرية وفنية تستلهم روح النصر العظيم بحضور أدباء ومثقفين من أنحاء الجمهورية.