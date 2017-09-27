وزير الرياضة يبحث مع أبو ريدة ترتيبات مباراة مصر و الكونغو

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كتب: عبدالرحمن مصطفى وكريم مليم

استقبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، هاني أبوريدة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم مجدي عبد الغني واحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح المدير التنفيذي ثروت سويلم.

حيث تم مناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة منتخب مصر والكونغو المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، على ستاد برج العرب في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وأن استضافة البطولة الافريقية تم بتنسيق مع اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واحمد مجاهد وخالد لطيف خلال حضور ندوة تطوير كرة القدم الافريقية التي استضفتها العاصمة المغربية الرباط في يوليو الماضي.



وأشار عبدالعزيز إلى إن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات المختصة بشأن حضور أكبر عدد من الجماهير في اللقاء، كما أشاد وزير الشباب والرياضة بلجنه الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح وإعطائه الفرصة لعدد من الحكام الصغار الذين أثبتوا قدرتهم على إدارة المباريات موكدا علي دعمه لهم وسعادتة بظهور حكام صغار السن بالدوري المصري مطالبا الجميع بمساندتهم.

وعن المدن التي ستضيف البطولة الإفريقية تحت 23سنة قال الوزير إن مصر لديها مدن كثيرة لاستضافه تلك البطولة مؤكدا أن الوزارة ستبدأ من الآن على صيانة جميع الملاعب المصرية انتظارا لتحديد المدن التي تستضيف البطولة.

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وقال إن مصر مستعدة لاستضافة البطولة من حيث الملاعب والفنادق، مهنئًا مجلس إدارة اتحاد الكرة على نجاحه في استضافة البطولة.

ومن جانبه أكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أن مباراة المنتخب أمام الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ستقام في السابعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل

وقال إنه تم تشكيل لجنة مكونة من أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، للتنسيق مع الأمن بشأن الجمهور والتذاكر.

وأكد أن إيرادات مباراة الكونغو ستكون للأعمال الخيرية وللمستشفيات من أجل مساهمة الجمهور في الفوز.

كما أشاد أبوريدة بوزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز بالبنية التحية الرياضية بصفة عامة وملاعب كرة القدم بصفة خاصة من حيث إنشاء الملاعب والصالات وحمامات السباحة في جميع محافظات الجمهورية.