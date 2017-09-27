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كوربن يلمح إلى قدرة حزب العمال البريطاني على توحيد البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

كوربن يلمح إلى قدرة حزب العمال البريطاني على توحيد البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي

06:25 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

كوربن يلمح إلى قدرة حزب العمال البريطاني على توحيد البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي

جيريمي كوربن

برايتون - (د ب أ):
أعلن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، اليوم الاربعاء، أن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا بإمكانه توحيد الاشخاص الذين صوتوا بـ"نعم" و"لا" من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، عن طريق سياسات اقتصادية جديدة تقوم على المساواة والتنمية الاقليمية.

وقال كوربن، في كلمته الرئيسية في مؤتمر حزب العمال السنوي في مدينة برايتون بجنوب البلاد: "لا يوجد هناك اختبار أكبر في السياسة الآن من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي عملية مهمة ومعقدة للغاية لا يمكن اختصارها في صورة قصص خيالية، أو أن ننتظر 15 شهرا لمعرفة ما هو معروف".

وكان كوربن يشير إلى المزاعم التى فقدت مصداقيتها حاليا بصورة كبيرة، من قبل مؤيدي الخروج من الاتحاد الاوروبي خلال حملة الاستفتاء، وهي أن الخروج من الاتحاد الاوروبي سيجلب 350 مليون جنيه استرليني "470 مليون دولار" أسبوعيا لتمويل الخدمات الصحية البريطانية.

وقال كوربن: إن قادة حزب العمال "يقبلون ويحترمون نتيجة الاستفتاء" لكنهم يرغبون أيضا في خروج "يضمن الوصول دون عوائق إلى السوق الواحدة ويقيم علاقات تعاونية جديدة مع الاتحاد الاوروبي".

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