الأحد.. حفل توقيع كتاب "كاريكاتير طوغان" بالأعلى للثقافة

كتبت- نسمة فرج:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، حفلا لتوقيع كتاب "كاريكاتير طوغان"، ضمن سلسلة توقيع إصدارات المجلس، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، في مقر المجلس بدار الأوبرا المصرية.

يشارك فى حفل التوقيع الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب والفنان التشكيلى أحمد الجناينى، والدكتور الناقد سيد هويدى، وزوجة الراحل أحمد طوغان عايدة محمد عبد الغني.

ويقام - على هامش حفل التوقيع - معرض لرسومات الفنان طوغان، بالإضافة لعرض إصدارات المجلس بخصم 50 %.