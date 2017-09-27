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"ناعوت": مرسوم قيادة السيارة يمهد لمنح المرأة السعودية مزيدًا من الحقوق

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مصراوي Masrawy

"ناعوت": مرسوم قيادة السيارة يمهد لمنح المرأة مزيدًا من الحقوق

06:30 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الكاتبة فاطمة ناعوت

كتب- أحمد عبد الفتاح:

أشادت الكاتبة فاطمة ناعوت، بمرسوم الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي منح للمرأة السعودية حق قيادة السيارة.

واعتبرت ناعوت، القرار "بداية الإنطلاق في منح المرأة مزيدًا من الحقوق الطبيعية والكريمة في المملكة"، مضيفة: "حق متأخر خير من ألا يأتي أبدًا".

وأوضحت ناعوت: "بعض المشايخ الذين عارضوا كثيرًا قيادة المرأة في السعودية سيرحبون الآن بهذا القرار بعد قرار الملك سلمان، وإذا سألتهم الآن عن الرأي الفقهي سيقولون الأصل هو الإباحة، هم ليسوا بعلماء وإنما دجالون ولا يعتد برأيهم سواء كان إيجابيًا أو سلبياً".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الثلاثاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.

وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات؛ وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.

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