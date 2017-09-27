بالصور.. تدشين أول رابطة لخريجي جامعة الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شهد الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تدشين رابطة خريجي الجامعة بحضور أشرف عبدالحفيظ نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة ومحمد عبدالوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الجامعة، إن الرابطة تعمل على الربط بين جميع الخريجين بداية من خريجي دفعة عام 1975، حتى الآن وأشار إلى أن عضوية الرابطة تنقسم إلى ثلاث أنواع هي "عاملة" وتمنح لخريج جامعة الفيوم، و"شرفية" وسيتم منحها لكل من قام بإنجازات بارزة في جامعة الفيوم، وهم رؤساء الجامعة السابقين، و"منتسب" ويتم منحها لمن يريد الاشتراك في الرابطة وليس من خريجي الجامعة.

وأضاف أنه سيتم تخصيص صندوق لدعم الرابطة ماديًا، من قِبل أعضاء الرابطة، وهم كل من يحمل شهادة من جامعة الفيوم، سواء كانت بكالوريوس أو ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه.