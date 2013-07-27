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توجه مجموعة من "تمرد الإسكندرية" للمستشفى الميدانى بالقائد إبراهيم

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توجه مجموعة من "تمرد الإسكندرية" للمستشفى الميدانى بالقائد إبراهيم توجه مجموعة من "تمرد الإسكندرية" للمستشفى الميدانى بالقائد إبراهيم

أعلن شريف الجمال، منسق حملة تمرد بالإسكندرية، عن توجه مجموعة من أعضاء الحملة وعدد من المتظاهرين إلى المستشفى الميدانى بمحيط القائد إبراهيم لمساعدة الأطباء، نظراً لكثرة أعداد المصابين.
> وأضاف "الجمال"، خلال تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "أننا ستتجه مجموعة أخرى إلى مستشفى الأميرى لمساعدة الأطباء لتلقى العلاج للمصابين فى أحداث القائد إبراهيم".
> وكان قد أعلن محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، عن رغبته فى الخروج بمسيرة حاشدة الآن من ميدان سيدى جابر إلى ساحة مسجد القائد إبراهيم، والتى تشهد اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين منذ صلاة العصر.

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