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اندلاع النيران في 10 منازل متجاورة بقرية "منشية المعصرة" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

اندلاع النيران في 10 منازل متجاورة بقرية "منشية المعصرة" بأسيوط

06:27 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في منزل بقرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، قبل أن تنتقل النيران لنحو 10 منازل متجاورة دون وقوع ضحايا، في الوقت الذي بدأت فيه قوات الإنقاذ السيطرة على النيران.

وتلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منشية المعصرة التابعة للمركز، يفيد باشتعال النيران في أحد المنازل وانتقالها لعدة منازل متجاورة دون معرفة الأسباب.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية والشرطة ومسئولي الوحدة المحلية، وتبين انتقال النيران لـ10 متجاورة واشتعالها في الأثاث والأسطح دون وقوع ضحايا، وجاري السيطرة على الحريق، واتخاذ اللازم والتحري لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

 

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