أبهرت الجميع.. "ندى" لوزير التعليم: أحلم بدراسة الطب لعلاج جرحى الجيش

بورسعيد - طارق الرفاعي:

"نفسي أتفوق وأدخل كلية الطب لعلاج أبطال الجيش والشرطة".. هكذا قالت الطالبة "ندى أحمد السيد"، 15 عامًا، أمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من قيادات التعليم.

الطالبة ندى أثارت إعجاب الحضور، خاصة عندما ببدأت حديثها أمام الوزير باللغة الإنجليزية، ثم أعقبته بالإعلان عن رغبتها في الانضمام إلى مدرسة المتفوقين، كخطوة نحو تحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب، قبل أن تختتم حديثها بكلمات الشكر والتقدير والإشادة بالمحافظ.

ندى قالت لـ"مصراوي"، إنها جادة فيما قالت، بشأن حلمها في الالتحاق بكلية الطب لعلاج أبطال الجيش والشرطة عقب تخرجها، مضيفة: "دول رجالة بيحموني وبيحمو أسرتي والشعب المصري كله ويضحون بحياتهم وأرواحهم من أجل مصر وشعبها، وهذا أقل ما أحلم بتقديمه إليهم".

وأكملت ندرى: "مررت بظروف صحية صعبة خلال امتحان الجبر والهندسة وأصبت بارتفاع في ضغط الدم وفقدان الوعي وجلست بالمستشفى يومين، وحضر لي المحافظ وبرفقته وكيل وزارة التربية والتعليم وأخبرني أنه يعلم أنني من المتفوقين وكان من المتوقع لي أن أكون من أوائل المحافظة، وأنه سيكون فخور بي سواء كنت من الأوائل أو لم أكن، وطالبني بعدم الاستسلام للمرض والمذاكرة واستكمال دراستي وتفوقي وشجعني كثيرًا كأنه يشجع ابنته وهذا موقف وجميل لن أنساه طوال حياتي كما لن أنسى أنه أدرج اسمي في مؤتمر القادة".

وتابعت حديثها: "تحدثت لفترة طويلة باللغة الإنجليزية أمام الوزير، لأنني حاصلة على شهادة لغة من الجامعة الأمريكية، وأشاد الوزير بكلامي، وقال لي إنه شرف له جلوسه معي وسماعه كلماتي، وأخبرتهم أنني كنت أريد التقديم في مدرسة المتفوقين لكن باب التقديم أغلق ولم أستطع التقديم لأنني كنت في المستشفى".

واختتمت الطالبة "ندى": "أنا لا أنفاق ولا أطبل للمحافظ مثلما اتهمني البعض، فماذا سيستفيد المحافظ من نفاقي له، وكل هجوم ضدي بمثابة دليل على نجاحي خاصة عقب إشادة الوزير بي، وبكاء المحافظ بعد كلامي، فالمحافظ فعل ذلك لأنه يعلم أنني متفوقة ولبقة في حديثي ولدي شخصية جيدة، خاصة وأنني كنت طالبة مثالية طوال سنوات الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية، ولست نادمة على شكري وإشادتي بالمحافظ".

من ناحية أخرى، قرر محافظ بورسعيد، خلال استقباله الطالبة بمكتبه بديوان عام المحافظة، في حضور دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إلحاقها بمدرسة المتفوقين بمحافظة الإسماعيلية، وتحقيق رغبتها.