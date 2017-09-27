فتاة التنورة والمراهقة الراقصة.. 6 سعوديات أُثرن الجدل في المملكة

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ظلت المرأة السعودية لسنوات طويلة بعيدة عن أي جدل يثار حول نساء العرب في وسائل الإعلام، ولكن مع زيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت المرأة السعودية تتحول إلى محل اهتمام وجدل، وكان آخر الجدل حولها بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بعدما كانت القيادة قاصرة على الرجال فقط.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف"، حكاية 6 سيدات سعوديات أثرن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فتاة التنورة

"خلود مودل"، أو كما اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "فتاة التنورة"، ظلت لأيام عديدة مثار جدل واهتمام من جانب وسائل الإعلام، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله بكثرة وهي تتجول بتنورة وقميص قصير في إحدى قرى المملكة، ما استدعى تدخل جهات سعودية لإيقافها.

ودعا البعض إلى إلقاء القبض عليها لمخالفتها القوانين والعادات في البلاد التي تفرض قيودًا على لباس المرأة، لكن سعوديين آخرين وصفوا خلود بأنها "شجاعة"، إلا أن الشرطة السعودية ألقت القبض عليها بعد تدشين "هاشتاج" على موقع "تويتر" بعنوان "#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود"، ولكن سرعان ما أفرجت عنها الشرطة لعدم وجود تهمة، خاصة وأن المقطع تم تحميله بدون علمها.

هوازن ميرزا

خلال استضافتها ببرنامج "اتجاهات" على قناة "روتانا خليجية"، أثارت باحثة أكاديمية سعودية تدعى "هوازن ميرزا" الجدل، بسبب اقتراحها الذي يفيد بإنشاء أكاديمية لتدريب الشباب على الزواج، ثم بعد ذلك يتزوج الشاب من 3 نساء خلال شهر واحد بشرط أن تكون إحداهن آنسة والثانية مطلقة والثالثة أرملة، وإذا نجح الزواج بعد 10 سنوات يتم إهدائه الزوجة الرابعة.

سيدة المهرجان

أثارت سيدة سعودية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعد أن قامت بإجبار منظمي مهرجان ترفيهي، أقيم بإحدى مدن المملكة، على إيقاف الموسيقى المصاحبة لإحدى الفعاليات الفنية، واحتجت على فقرة ترفيهية تقوم على نفث شخص للنار من فمه بينما تصاحبه موسيقى، لتعيد للأذهان تصرفات مشابهة لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يمنعهم القانون من تكرارها .

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تغني ويقبل زوجها يدها

قبل شهور قليلة انتشر مقطع فيديو لسيدة سعودية منتقبة تجلس إلى جوار زوجها بالسيارة، تظهر فيه وهيّ تُغني بينما يقوم زوجها بتقبيل يدها، وتناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر في سياقين مختلفين، أولهما رأى أن السيدة من حقها أن تفعل ما تريد باعتبار أن ذلك حرية شخصية لها ولزوجها طالما أنهما التزما بالتعليمات ولم يخرجا عن النص، الفريق الآخر تعصب ضد ما شاهدوه رافضين أن يقوم زوج السيدة بتقبيل يدها إضافة إلى قيامها بالغناء.

رقص فتاة مراهقة

أوقفت إدارة منتزه "السمراء" بحائل في السعودية، أغسطس الماضي، فعاليات مسرح الطفل الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون داخل القرية المائية، بسبب مقطع فيديو أظهر فتاة في سنّ المراهقة ترقص أمام الجمهور.

وقالت إدارة المتنزه إن مخالفة الجمعية لبنود العقد المبرم، وعدم التزام أحد منسوبيها بالنهج الإسلامي وخدشه للحياء والذوق العام وتقاليد وعادات أهالي منطقة حائل، جعلنا نقرر وقف العمل بالمسرح نهائيًا.

سارة الودعاني

سيدة أثارت جدلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتصرفاتها غير التقليدية، حتى أصبحت من أكثر السعوديات تأثيرًا في المجتمع، إذ إنها تعد أول فتاة سعودية تقوم بعمل "مكياج" الرعب، عن طريق مزج الألوان بحيث تبدو كالدماء، ومن ثم تقوم بتشكيل تشويه في الوجه، لذلك تعرضت لانتقادات كبيرة ووصفها بالمريضة النفسية والمبتدعة.