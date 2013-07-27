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مصر الحرية بالشرقية: الجماهير التى خرجت اليوم تفوق أعداد متظاهرى 30 يونيو

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مصر الحرية بالشرقية: الجماهير التى خرجت اليوم تفوق أعداد متظاهرى 30 يونيو مصر الحرية بالشرقية: الجماهير التى خرجت اليوم تفوق أعداد متظاهرى 30 يونيو

أكد الدكتور محمد غريب، أمين حزب الحرية بالشرقية، أن الجماهير التى نزلت اليوم تفوق عدد الجماهير التى نزلت فى الموجة الثانية من الثورة التى انطلقت فى 30 يونيو، وذلك استجابة لدعوة ابنها البار الفريق أول عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن هذه الجماهير الغفيرة تؤكد أن الشعب المصرى العظيم هو المعلم والسيد والقائد.
> وأشار إلى أن عدد الجماهير التى خرجت اليوم من مدن وقرى محافظة الشرقية تعبر عن فرحة عارمة، وتؤكد ثقتها فى الجيش المصرى العظيم وفى قيادته الحكيمة.
> ومن جانبه، أضاف شادى شوقى منسق حزب مصر الحرية بالشرقية أن الجماهير تتطلع لاتخاذ خطوات ديمقراطية نحو دستور يليق بثورة المصريين التى أذهلت العالم، وانتخابات برلمانية تجمع كل أطياف الشعب المصرى.

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مصر 365

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