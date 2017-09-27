​"الشئون العربية بالبرلمان" تدعو "أبو الغيط" لاحتواء أزمة استفتاء إقليم كردستان

كتب– أحمد الجوهرى:

ناشد سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، السفير أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة لاجتماع عاجل على المستوى الوزاري العربي لنزع فتيل الأزمة على خلفية استفتاء إقليم كردستان، بحضور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، ومسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق.

وقال" الجمال"، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "الاستفتاء غير دستوري ويضرب الدستور العراقي بل والوطن العراقي كله في مقتل ويفتح أبواب جديدة للتقسيم والنزاع".

وأضاف: "ما جرى خلال الأيام الماضية يجعل المواجهة والصدام وشيكا سواء بين الحكومة والجيش العراقي والأكراد لاسيما في المناطق المختلف عليها في كركوك"، لافتا الى أن التهديدات التركية والإيرانية ليست ببعيدة مما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن خطر تنظيم "داعش" في العراق وسوريا لم ينته بعد ولا زالت له أذناب وذيول تحتاج لفترة طويلة، والدولة العراقية كلها تحتاج إلى الوقت الكافي لإعادة أعمار سنوات وعقود من الدمار والحروب والإرهاب.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية: "لابد من اصطفاف العراقيين كشعب واحد متماسك يعلي المصحلة القومية العليا فوق أي مصالح عرقية أو مذهبية على أن يكون هناك مساواة وعدالة في الحقوق والواجبات للجميع".

وأعلن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، فوز "نعم" في الاستفتاء على انفصال كردستان العراق ودعا في الوقت نفسه بغداد إلى الحوار.

وفي كلمة متلفزة دعا بارزاني الحكومة المركزية في بغداد للمشاركة في "حوار جاد..بدلا من تهديد" حكومة كردستان العراق بعقوبات -حسبما ذكرت "بي بي سي".

وكان رئيس وزراء العراق حيدر العبادي قد استبعد تماما إجراء محادثات بشأن انفصال إقليم كردستان العراق.