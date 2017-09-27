الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الألماني تؤيد تولي شويبله رئاسة البرلمان

برلين - (د ب أ):

يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، تأييد تعيين وزير المالية الحالي فولفجانج شويبله، العضو البارز في حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في منصب رئيس البرلمان الجديد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال كارستن شنايدر، الرئيس التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، إن شويبله " سياسي بارز صاحب خبرة كبيرة وشرب من كل الألوان، ويملك القدرة اللازمة للمنصب، وسيكون تعيينه اختيارا جيدا".

وفي تصريحات صحفية أخرى، قال شنايدر إن شويبله يتمتع بأكبر خبرة برلمانية "وسيمارس هذه الخبرة بأسلوب آخر، لكن بنفس التوازن الذي كان عليه سلفه (نوربرت لامرت)".

كانت مصادر،لم يتم تسميتها، من داخل التحالف المسيحي الديمقراطي، قد ذكرت لـ(د.ب.أ) أن شويبله، سوف يُرشح، في السابع عشر من أكتوبر المقبل، رئيسا للبرلمان من جانب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي فولكر كاودر و ألكسندر دوبرينت، رئيسة مجموعة نواب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان.