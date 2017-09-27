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رئيس جنوب السودان يحثّ الشرطة على التنسيق مع قوة حفظ السلام

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مصراوي Masrawy

رئيس جنوب السودان يحثّ الشرطة على التنسيق مع قوة حفظ السلام

05:55 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

رئيس جنوب السودان يحثّ الشرطة على التنسيق مع قوة حفظ السلام

رئيس جنوب السودان سلفا كير متحدثا امام مسؤولين حكو

جوبا - (أ ف ب):
حثّ رئيس جنوب السودان سلفا كير، الأربعاء، قوات الشرطة على التنسيق مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد وخصوصا في العاصمة جوبا.

وصرّح - خلال احتفال - دوركم كقوات أمنية ليس محاربة هؤلاء الجنود. لستم هنا لقتال قوة الحماية الإقليمية أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تنسقوا معهم".

وقال أمام مئات من عناصر الشرطة في جوبا ان هذه البعثات موجودة هنا لفترة موقتة. لو لم نتقاتل في ما بيننا، لما كان على هؤلاء الناس أن يأتوا.

وتعتبر العلاقات بين حكومة سلفا كير وقوة حفظ السلام الأممية صعبة، ودعت الأمم المتحدة مرارا الى تسهيل عمل 13400 عنصر في القوة.

وتظهر حكومة جنوب السودان تحفظا عن انتشار قوة الحماية الإقليمية المؤلفة من أربعة آلاف عنصر مكلفين خصوصا تأمين حماية جوبا ومطارها الدولي.

ويعاني جنوب السودان أزمة انسانية حادة حيث يحتاج 7,6 ملايين شخص للمساعدات وسط نفاد صبر الادارة الاميركية وجهات اخرى من الرئيس سلفا كير.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في كلمة امام مجلس الامن الدولي الثلاثاء إنها الفرصة الاخيرة لانقاذ اتفاق السلام في جنوب السودان الموقع عام 2015، مضيفة: "على جميع أطراف النزاع الاستفادة من الأسابيع المقبلة للالتزام بهذه العملية وإتمامها".

وفي خطوة تعكس تحولا في الموقف، أعلن الاتحاد الافريقي، الأسبوع الماضي، أنه سيدرس فرض عقوبات ما لم يحصل تقدم باتجاه اتفاق سياسي بموجب عملية سلام جديدة تحت رعاية الدول السبع في الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".

 

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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