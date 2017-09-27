بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف عدم جاهزية عدد من مخرات السيول بالأقصر
بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف عدم جاهزية عدد من مخرات السيول بالأقصر
05:58 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
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الأقصر - محمد محروس:
شن مسئولو هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة بمدينة الطود، لتفقد مخرات ونقاط تجمع مياه السيول.
وكشفت الحملة عن عدم جاهزية بعض المخرات، لإنسداد مداخلها ومخارجها، بالإضافة إلى وجود بعض التعديات عليها بالبناء منذ فترات طويلة.
ورصد المشاركون في الحملة من مسئولي الري وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، إنسداد فتحات الدخول والخروج بمخر السيل بمنطقة منشية النوبة، بجذوع النخيل والأشجار والرمال والحشائش وردم مخارج "مواسير" مخر سيل منطقة العشر المؤدية إلى نقطة الصرف النهائية بترعة الكلابية، فضلًا عن وجود بعض مشروعات الإسكان والصرف الصحي وقصر ثقافة ومركز شباب ومدرستين وعدد من المدافن المنشأة في منطقة تجمع مياه السيول بكل من منطقتي الحسنيات والندافين.
ووجه عضو هيئة الرقابة الإدارية خلال الجولة، بإزالة التعديات أو إيجاد حل بديل مثل إنشاء مخرات سيول صناعية جديدة طبقًا لدراسات علمية لتغيير مسار السيل، كما تم التوجيه أيضًا بتطهير المخرات القائمة وإزالة أية عوائق تؤدي لانسدادها وتكثيف ندوات التوعية للمسئولين والمواطنين بمخاطر الكوارث الطبيعية والأزمات المتوقعة بالمحافظة وكيفية التعامل معها وإجراء تجارب إخلاء المدارس والمنشآت المستقرة التي يصعب إزالتها والواقعة في نقاط تجمع مياه السيول.
وتأتي جولة مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر لبحث مدى الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.
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