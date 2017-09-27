حبس 4 أشخاص طعنوا مستخلص جمركي لسرقته بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة فيصل والجناين، بالسويس، حبس 4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء على مستخلص جمركي وسرقته بالإكراه، بالإضافة إلى قرار بإعادة المسروقات للمستخلص.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم فيصل يفيد بحضور "أحمد. ع. ع" مستخلص جمركي، لدائرة القسم والإبلاغ عن اعتداء مجهولين عليه، وطعنه بسلاح أبيض وسرقة مبلغ 7 آلاف دولار كانت بحيازته، و20 ألف جنيه، وعدد من الشيكات البنكية، خاصة بالشركة التي يعمل بها.

وعلى الفور شكل اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث فريق بحث، قاده العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث، وضم الرائد محمود إسماعيل معاون أول مباحث فيصل، وضباط الإدارة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة المدعو "محمد. ح. ز" 23 عامًا، عاطل، كان يعمل بنفس الشركة التخليص الجمركي وتم طرده لسوء سلوكه وعدم أمانته.

وبتكثيف التحريات تم تحديد باقي أعضاء التشكيل وهم "السيد. م. ط " كهربائي، و"السيد. ن. ا" 28 عامًا، و"أحمد. ج . م" 27 عامًا، واستأجر المتهمين سيارة ملاكي وأخفوا لوحاتها، وترصدوا للمستخلص بعد علمهم مواعيد ذهابه للعمل، وعقب خروجه من العقار محل إقامته، هاجموه وطعنه أحدهم بمطواة وسرقوا أمواله وفروا هاربين.

وأعد ضباط المباحث كمينًا للمتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، بمحل إقامتهم، وأرشد المتهمين عن مكان المسروقات وإعادة 7 آلاف دولار، والشيكات البنكية، ومبلغ 15 ألف جنيه، واعترفوا بالواقعة وإنفاق 5 آلاف جنيه من المبلغ.