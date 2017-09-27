قرار بمنع مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد أيام الجمعة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، قرارًا اليوم الأربعاء، وأمر إداري لجميع الإدارات التعليمية بمنع وجود مجموعات تقوية خلال أيام الجمعة من كل أسبوع.

ووجه باهي، في منشور له، مديري العموم والإدارات والمراحل التعليمية، أن يتم التشديد على مديري المدارس بمنع تواجد أية مجموعات تقوية داخل المدرسة يوم الجمعة من كل أسبوع.