أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قرار بمنع مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد أيام الجمعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرار بمنع مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد أيام الجمعة

05:42 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

قرار بمنع مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد أيام الجمعة

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، قرارًا اليوم الأربعاء، وأمر إداري لجميع الإدارات التعليمية بمنع وجود مجموعات تقوية خلال أيام الجمعة من كل أسبوع.

ووجه باهي، في منشور له، مديري العموم والإدارات والمراحل التعليمية، أن يتم التشديد على مديري المدارس بمنع تواجد أية مجموعات تقوية داخل المدرسة يوم الجمعة من كل أسبوع.

received_10209932968068568

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تعليم المنوفية": افتتاح المدرسة اليابانية 10 أكتوبر.. وأعداد المقبولين

    أخبار

  • إحالة 6 موظفين بإدراة الباجور التعليمية في المنوفية للتحقيق

    أخبار

  • "تعليم دمياط" يعلن شروط القيد بالمدارس المتقدمة

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية: إيقاف العمل بالمدارس خلال النوات الشديدة

    أخبار

إعلان

8db83db606.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون