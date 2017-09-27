محافظ كفر الشيخ: نعمل على إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة

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كتب - عمرو الشامي

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة مع وفد «بنك التعمير الألماني KFW»، برئاسة «داج هيكمان»، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وذكر المحافظ، في بيان له اليوم الأربعاء، إن فكرة المشروع قائمة على الاستفادة من المخلفات المتنوعة بمحافظة كفر الشيخ، وتبلغ قيمة استثماراته 51 مليون جنيه، بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وبنك التعمير الألماني.

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وأوضح نصر أنه سيتم إقامة 3 مصانع مؤقتة «قابلة للنقل» لتدوير المخلفات، ويكون المصنع الأول بمركز كفر الشيخ، والثاني بدسوق، والثالث بمطوبس، كمرحلة أولى، ليتم بعد ذلك إنشاء مصنع لإدارة المخلفات فى كل مركز، مع إقامة مصنع للسماد بالمراكز، فضلا عن توفير مساحة 120 فدانا لإقامة مدفن قمامة صحى.

وأشار إلى أن المصانع الجديدة تقوم بإعادة تدوير المخلفات لإنتاج مادة «RDF»، وهي بمثابة وقود بديل مستخرج من القمامة لتشغيل مصانع الأسمنت، بالإضافة للأسمدة العضوية، والعناصر الأخرى بهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة..