«كشك كهرباء» يثير رعب المواطنين في القليوبية

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أثارت لوحة كشك كهرباء بجوار المدرسة الثانوية السكرية بمنطقة المنشية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، الذعر بين أولياء الأمور، بسبب خطورتها بعد فتح بابا الكشك وظهور الأسلاك بداخله.

قال أشرف حسين مدبولي، ولي أمر طالب بالمدرسة، إن لوحة الكشك انفجرت عدة مرات من قبل، الأمر الذى يُنذر بكارثة، مضيفًا أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لشركة كهرباء بنها دون جدوى.

وأوضح جمال جريدة، موظف بالإدارة التعليمية ببنها، أن باب اللوحة الكهربائية دائما مفتوح، لافتا إلى أن انفجار اللوحة يكثر في فصل الشتاء فى أثناء هطول الأمطار.

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بدوره، قال المهندس إبراهيم أبو اليزيد، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، إن كشك الكهرباء الموجود بجوار المدرسة آمن تمامًا ولا يوجد منه أى خطورة على المواطنين، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات مُشددة إلى رئيس شبكة كهرباء بنها بغلق باب لوحة الكشك حفاظًا على أرواح الأهالي.