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تطلقها غدًا.. أورنج تستثمر 8.5 مليار جنيه في «الجيل الرابع»

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تطلقها غدًا.. أورنج تستثمر 8.5 مليار جنيه في «الجيل الرابع» تطلقها غدًا.. أورنج تستثمر 8.5 مليار جنيه في «الجيل الرابع»

التحرير

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أطلقت شركة أورنج ، رسميًا، اليوم تكنولوجيا الجيل الرابع 4G داخل مصر، وذلك من خلال تجارب أجراها الرئيس التنفيذي للشركة جان مارك في مؤتمر صحفي اليوم.

وأوضح مارك أن عملاء اتصالات بداية من الغد يمكنهم استخدام خدمات الجيل الرابع بشكل رسمي، بعدما يعلنها وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي مساء غد في مؤتمر كبير، وهو المؤتمر المقرر أن يحضره المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في منطقة الأهرامات بحضور قيادات شركات الاتصالات في مصر.

وأضاف مارك، على هامش إعلان اختيارهم اليوم للفنان محمد إمام، بطلاً لحملتهم الدعائية لتكنولوجيا 4G من أورنج، أن استثمار الشركة فى الجيل الرابع بلغ نحو 8.6 مليار جنيه مصري، موضحًا أن الشركة حصلت على قرض من أورنج العالمية بـ750 مليون يورو، لافتًا إلى أن الشركة ضاعفت استثماراتها لتحديث شبكاتها وتطويرها فى جميع أنحاء مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لأورنج إلى أن استثمارات أورنج الحالية تصل إلى نحو 32 مليار جنيه فى السوق المصرية.

أورنج

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وقام مارك خلال المؤتمر بإجراء تجربة سرعات الإنترنت على الموبايل من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع، ووصلت التجربة بسرعة الانترنت إلى إلى 72 ميجابت/ الثانية، مؤكدًا أن السرعات قد تصل أيضًا إلى 100 ميجابت/ ث، مشيرًا إلى أن عملاء أورنج سيحصلون على 500 ميجابت إضافية عند استبدال الشريحة القديمة بأخرى جديدة من فروع أرونج تدعم الجيل الرابع.

وقالت شركة أورنج، إن اختيارها الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام جاء لكونه يتميز بقاعدة معجبين كبيرة وخاصة بين الشباب.

من جانبه قال الفنان محمد أمام، خلال المؤتمر، إن اشتراكه بحملة أورنج الخاصة بالجيل الرابع للمحمول يرجع إلى المخرج مروان حامد، الذى اشترك معه فى العديد من الأعمال، ومنها عمارة يعقوبيان، وداعب مسئولي أونج بقوله "والفلوس برضو.. مكلفين جامد".

ووقعت أرونج مصر تراخيص الجيل الرابع أكتوبر العام الماضي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل 495 مليون دولارـ تسدد 50% منها بالدولار والبقية بالجنيه المصري.

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التحرير

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