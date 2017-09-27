برلمانية: قرار «سلمان» يعكس رؤية القيادة السعودية ومواكبتها العصر الحديث

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أشادت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، بالمرسوم الملكي السعودي الصادر بشأن الموافقة على منح تراخيص قيادة السيارات للمرأة السعودية، لافتة إلى أن هذا القرار يُعد حلمًا طال انتظاره من نساء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو انتصار حقيقي للمرأة السعودية على يد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشارت النائبة، إلى أن المرأة هى نصف المجتمع، ولا شك أن مساهماتها وتفاعلها مع مجتمعها سينعكس بشكل إيجابى على المجتمع السعودى والعربي، فضلًا عن مساهماتها المثمرة فى العمل الاجتماعي والتنموي السعودي والعربي، لافتة إلى أن المرأة السعودية قادرة على عمل المستحيل من أجل رفعة شأن وتنمية وطنها.

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وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السعودية ومواكبتها العصر الحديث بكل متغيراته، مؤكدة أن هذا التطور الإيجابي الذى يشهده المجتمع السعودي فى السنوات والشهور الأخيرة لا شك يعكس الرؤية الشبابية الواعية للقيادة السعودية في سائر المجالات.