فرج عامر: الأمم المتحدة تصفع «تميم» وترفض منظماته الإرهابية

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قرار رفض المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هيئة الأمم المتحدة طلب مؤسسة الكرامة القطرية للحصول على صفة استشارى بأنه يمثل صفعة قوية على وجه النظام القطرى، ممثلًا فى تميم بن حمد وعصابته الإرهابية والإجرامية.

وأضاف عامر، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن رفض المنظمة الأممية لطلب مؤسسة الكرامة القطرية جاء بعد نجاح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من قطر مؤسسة الكرامة لوضعها على لائحة الإرهاب، وهى المؤسسة التي لها مقران، الأول فى واشنطن، والثانى فى الدوحة، وكانت تعمل من القاهرة وقت حكم الرئيس الجاسوس المعزول محمد مرسى، وبعدها انتقلت للعمل من سويسرا.

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تجدر الإشارة إلى أن سبب الرفض الأممى هو أن المؤسسة القطرية ورئيسها عبد الرحمن بن عمير النعيمي مدرجان ضمن قوائم الإرهاب.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن دول الرباعى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين نجحوا فى كشف سياسات قطر ونظامها الإرهابى المارق، ممثلا فى تميم بن حمد على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية وأمام جميع المنظمات الدولية، وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولى باتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الإرهابى القطرى بعد ممارساته الإرهابية داخل عدد من الدول العربية، خاصة داخل مصر والعراق وليبيا وسوريا واليمن.