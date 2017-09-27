زيادة رأس مال بنك تنمية الصادرات لـ 5 مليارات جنيه

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وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بزيادة رأس مال البنك المصرى لتنمية الصادرات المرخص بها من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، ويأتى ذلك بما يتسق مع متطلبات البنك المركزى، وكذا الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الفترة القادمة، والتى تستهدف نمو حجم النشاط والأعمال.

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وأعلن مجلس الوزراء، أنه فى ضوء مساهمة فى تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات بما يسهم فى تدعيم الخدمات المقدمة للمجتمع، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية، وكذا إنشاء كليتى الآثار بمدينة صان الحجر، والتربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق.