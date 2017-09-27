محافظ قنا: أنهينا 5 خصومات ثأرية في أسبوعين

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شهد عبدالحميد الهجان محافظ قنا جلسة الصلح بين عائلتي «آل غزالي وآل مرطاز» بمركز قوص.

وحضر الجلسة التي أنهت الخصومة الثأرية بين العائلتين، اليوم الأربعاء، اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وكبار العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أبناء العائلتين.

وقدم محافظ قنا خلال كلمته بالجلسة الشكر إلى أبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإرسائهم روح التسامح، كما وجه تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك في الصلح من أهل المشورة والرأي والعقلاء والمصلحين.

وأشاد الهجان بدور لجنة المصالحات وكافة الأجهزة التي شاركت لإنجاح هذا الصلح وجعلته واقعًا نسعد به جميعا وعلى رأسها الأجهزة الأمنية لما بذلوه من جهود مضنية لإتمام ورعاية هذا الصلح.

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وأضاف أن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات تحتفل اليوم بإنهاء الخصومة الثأرية الخامسة في أقل من أسبوعين لتصل عدد المصالحات الثأرية التي تم عقدها خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى ما يزيد عن 63 مصالحة ثأرية، وهو ما يعكس تغير الثقافات لدى المواطنين والإيمان بأن الأمن والأمان هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، وهو ما بدأت تظهر ثماره بالفعل في المحافظة، إذ تم إنجاز العديد من المشروعات التنموية .

من ناحيته، أعرب اللواء علاء العياط عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين، مؤكدًا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر خاصة في صعيد مصر.

كما أكد العياط على حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين المتصالحتين وتبدأ بالسلام.

وفي نفس السياق، شدد الدكتور عباس منصور، على ضرورة نشر ثقافة التسامح بين الناس وحل الخلافات والنزاعات بالسبل القانونية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرا إلى مكانة مدينة قوص العلمية والتاريخية وشعبها الذي يتميز بالطيبة والتسامح، وقدم الشكر لكافة الجهات التي شاركت في إتمام الصلح.