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الداخلية التونسية تحدد عدد جماهير موقعة النجم والأهلي

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الداخلية التونسية تحدد عدد جماهير موقعة النجم والأهلي الداخلية التونسية تحدد عدد جماهير موقعة النجم والأهلي

التحرير

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قررت الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، السماح لإدارة النجم الساحلي، بترويج 16 ألف تذكرة لمباراة الأحد القادم، مع الأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من بينها ألف تذكرة لجماهير المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد نجح بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود لنصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور الربع نهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

فيما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لاشئ في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإٍسكندرية.

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وكانت جماهير النجم الساحلي قد طالبت برفع عدد الحضور، نظرًا لأهمية الرهان، وحاجة الفريق لدعم جماهيري كبير، إلا أن السلطات الأمنية رفضت ذلك، نظرًا لمحدودية طاقة استيعاب ملعب سوسة.

يذكر أن إدارة النادي التونسي، قررت الشروع في ترويج التذاكر، يوم الجمعة المقبل، عبر نوافذ مقر النادي.

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التحرير

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