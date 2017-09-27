ديسابر: مدرب الكونغو صديق الطفولة.. والمنتخب المصري أقوى

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أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للإسماعيلي، أنه سيحضر مباراة مصر والكونغو المقبلة في تصفيات كأس العالم 2018، إذا سمح له المسئولين بذلك.

وقال «ديسابر» فى تصريحاته تليفزيونية:" سباستيان مايني المدير الفني لمنتخب الكونغو صديقى لأننا منذ صغرنا كنا نسكن فى منطقة واحدة".

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وأضاف مدرب الإسماعيلي:" لقد تحدث معي بشأن مباراة مصر، وأرى أن الكونغو تعاني من مشاكل كثيرة ومصر أفضل منها".

يذكر أن المنتخب الوطنى يلتقى مع نظيره الكونغو فى إطار منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.