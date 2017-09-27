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ديسابر: مدرب الكونغو صديق الطفولة.. والمنتخب المصري أقوى

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ديسابر: مدرب الكونغو صديق الطفولة.. والمنتخب المصري أقوى ديسابر: مدرب الكونغو صديق الطفولة.. والمنتخب المصري أقوى

التحرير

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أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للإسماعيلي، أنه سيحضر مباراة والكونغو المقبلة في تصفيات 2018، إذا سمح له المسئولين بذلك.

وقال «ديسابر» فى تصريحاته تليفزيونية:" سباستيان مايني المدير الفني لمنتخب الكونغو صديقى لأننا منذ صغرنا كنا نسكن فى منطقة واحدة".

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وأضاف مدرب الإسماعيلي:" لقد تحدث معي بشأن مباراة مصر، وأرى أن الكونغو تعاني من مشاكل كثيرة ومصر أفضل منها".

يذكر أن الوطنى يلتقى مع نظيره الكونغو فى إطار منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2018.

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التحرير

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