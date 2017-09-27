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حبس شخص ضبط بحوزته 90 طن زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

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مصراوي Masrawy

حبس شخص ضبط بحوزته 90 طن زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

05:24 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حبس شخص ضبط بحوزته 90 طن زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

أرشيفية

كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 90 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات بالمرج.

البداية بورود معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة، مفادها أن أسامة أ، 28 سنة، مسئول عن مخزن زيت طعام، يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 90 طن زيت طعام مجهول المصدر، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق بحبسه.

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