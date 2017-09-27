حبس متهمين بسرقة "فيلا" في التجمع الخامس بأسلوب "التسلق"

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، سرقا مبالغ مالية وهاتف محمول من فيلا سكنية بالتجمع الخامس.

البداية بتقديم بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من "أحمد ع. أ"، 27 سنة باكتشافه سرقة مبلغًا ماليًا وهاتف محمول، من داخل الفيلا ملك والده، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "مصطفى أ.ر" 21 سنة، و"محمد ع.م" 19 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 3000 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات السرقة، وقيامهما بالتصرف في الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص، وإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.