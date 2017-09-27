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مستأنف عابدين تقضي بإيقاف تنفيذ حبس راندا البحيري سنة بتهمة التزوير

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مصراوي Masrawy

مستأنف عابدين تقضي بإيقاف تنفيذ حبس راندا البحيري سنة بتهمة التزوير

05:21 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مستأنف عابدين تقضي بإيقاف تنفيذ حبس راندا البحيري سنة بتهمة التزوير

الفنانة راندا البحيري

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، بقبول معارضة الفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبدالقادر، على حكم حبسهما سنة مع الشغل، لإدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

وقررت المحكمة تخفيف الحكم من الحبس مع الشغل إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

كانت محكمة عابدين قضت غيابيًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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