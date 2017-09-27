وزير الدفاع ومقاتلي الجيش الثاني يقفون حدادًا على أرواح الشهداء -فيديو

كتب-مصطفى المنشاوي:

نشرت الصفحة الرسمة لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مقطعًا مصورًا للقاء الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين.

وبدأ اللقاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحه وتقديرة لتضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود.

وأكد "صبحي"، أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقي للأمن والاستقرار في مصر والمنطقة.