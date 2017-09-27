أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع ومقاتلي الجيش الثاني يقفون حدادًا على أرواح الشهداء -فيديو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع ومقاتلي الجيش الثاني يقفون حدادًا على أرواح الشهداء -

05:28 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

وزير الدفاع ومقاتلي الجيش الثاني يقفون حدادًا على أرواح الشهداء -فيديو

وزير الدفاع ومقاتلي الجيش الثاني يقفون حدادًا على

كتب-مصطفى المنشاوي:

نشرت الصفحة الرسمة لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مقطعًا مصورًا للقاء الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثاني الميداني وطلبة كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين.

وبدأ اللقاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحه وتقديرة لتضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود.

وأكد "صبحي"، أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقي للأمن والاستقرار في والمنطقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني الميداني

    أخبار

  • السيسي يصل من الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

    أخبار

  • الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات مع الإمارات

    أخبار

  • الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

    أخبار

إعلان

7e0de342f2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا