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بالصور.. آلاف السيناوية يشاركون فى مظاهرة تأييد الجيش

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بالصور.. آلاف السيناوية يشاركون فى مظاهرة تأييد الجيش بالصور.. آلاف السيناوية يشاركون فى مظاهرة تأييد الجيش
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خرج مئات المواطنين من كل الفئات فى مظاهرات سلمية حاشدة عقب صلاة التراويح الجمعة، تأييدا للقوات المسلحة والجيش المصرى وشملت المظاهرات عدة مدن فى الطور وشرم الشيخ وسانت كاترين، حيث تجمع آلاف من مواطنى جنوب سيناء فى الميادين الرئيسية فى الطور وشرم الشيخ، ففى طور سيناء خرج الشباب والشيوخ والنساء والأطفال فى مظاهرات سلمية تأييدا للجيش وتجمعوا أمام ديوان عام المحافظة وتم تشغيل الأغانى الوطنية وردد المواطنون هتافات تأييد الجيش وقامت قوات من الشرطة والجيش وسيارات الإسعاف بتأمين المظاهرات السلمية ووضع حواجز لعدم وصول مسيرة مؤيدى المعزول إلى المكان خشية وقوع صدامات بين الطرفين، وخرجت مظاهرة بالسيارات مؤيدة للمعزول جابت شوارع المنشية بالطور وشارك فيها 150 موطنا.

وفى شرم الشيخ المشهد اختلف تماما حيث خرج ما يقرب من 20 ألف من أهالى شرم الشيخ وتجمعوا فى منطقة البارك بخليج نعمة بجوار شرطة السياحة وأعلنوا تأييدهم الكامل للقوات المسلحة وتفويض الجيش فى مواجهة الإرهاب، وشهدت مدينة شرم الشيخ استنفارا أمنيا لم يسبق له مثيل فقد انتشرت الدوريات على طول الطرق والأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط أى عناصر مشتبه بها.
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