رئيس "صناعة النواب": مدينة زويل صرح مهم يقدم حلولاً للصناعة

كتبت- مادي غيث:

قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، إن مدينة زويل صرح مهم سيقدم حلولًا للصناعة، لافتًا إلى أن هناك صناعات ستندثر وأخرى جديدة ستظهر، ولذلك يجب على الأماكن البحثية أن تساعد الطلاب والمواطنين على متابعة آخر التطورات في الصناعة ومختلف المجالات.

وأضاف "سمير" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء: "نحتاج أن نرى آخر ما توصل إليه العالم من تكنولوجيا، خاصة أننا أصبحنا أمام صناعات وشركات توازي اقتصاد مصر، لاعتمادها على التكنولوجيا، وتعتبر اقتصادًا رهيبًا، ونحتاج لأن نلفت نظر المجتمع المدني لوجود مكان مثل مدينة زويل يشجع على الابتكار ويقدم حلولًا حقيقية للصناعة".

واستقبلت مدينة زويل، وفدًا برلمانيا ضم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس أحمد سمير، والدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة، واستقبل النواب المهندس سميح ساويرس، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل.