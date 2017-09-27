طردها الملك خارج البلاد.. 12 معلومة عن أول مطربة سعودية تعدت الخطوط الحمراء

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صدمة حضارية وانقلاب فكري وثورة على العادات في المجتمع السعودي حدثت بعد القرار التاريخي الذي أصدره ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، الذي سمح بقيادة المرأة السعودية للسيارات، وهو الحدث الذي تصدر حديث الوطن العربي والعالم أجمع..

وعلى ما يبدو أن رغبة المرأة السعودية في التحرر من بعض القيود المفروضة عليها ليست بالجديدة، فكثير من السعوديات رغبن في دخول عدد من المجالات المحظورة، ومن أبرزها "الفن"، ومن هنا ظهرت قصة المغنية السعودية "عتاب"، أول من وقفت بوجه التقاليد السعودية الصارمة لتحلق بعيدًا بغنائها، ونستعرض فيما يلي بعض المعلومات عن "عتاب"..

1- ولدت في 30 ديسمبر عام 1947 بالرياض.

2- اكتشفها الفنان السعودي "طلال مداح" في الستينيات، وكانت تبلغ وقتها 13 عامًا فقط.

3- بدأت تتفرغ للفن في عام 1972، وأصبحت واحدة من أشهر النجمات الاستعراضيات ومغنيات الأفراح والمناسبات الاجتماعية في فترة السبعينيات بالسعودية.

4- غناؤها ورقصها الاستعراضي على المسرح كان سببًا في ثورة الملك السعودي وقتها "خالد بن عبد العزيز" ضدها وطردها من السعودية.

5- جاءت إلى مصر عام 1980 لإكمال مشوارها الفني، مع زوجها المصري "محب فاروق عبد الصبور"، باحث سابق بوزارة المالية.

6- تعاونت مع الملحن الراحل محمد الموجي في أغنية "فك القيود"، وحققت شهرة واسعة بمصر بعدما قدمها العندليب عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته.

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7- طرحت مجموعة فيديو كليبات بعنوان "عتاب شو"، كما غنت لأشهر الشعراء، من أمثال الشاعر اليمني حسين المحضار ويوسف ناصر وغيرهم.

8- شاركت في تقديم برنامج "جلسة طرب" لمحطة أوربت الفضائية، ومن أشهر أغانيها "جاني الأسمر".

9- فازت بلقب أفضل مطربة خليجية في استفتاء مجلة "صوت" الغنائية، إضافة إلى لقب أفضل مطربة عام 1989 في استفتاء جريدة الاعتدال السورية.

10- كانت "عتاب" عضو اتحاد الفنانين العرب، وعضو نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، وعضو مجموعة فناني الجيزة.

11- عاشت في مصر لمدة عشرين عامًا تقريبًا، وفي عام 2003 سافرت للاستقرار في الإمارات مع والدتها، وابتعدت عن الفن.

12- بينما كانت في رحلة علاجية بالقاهرة، توفيت في 19 أغسطس عام 2007 إثر صراع مع مرض السرطان، ودفنت بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، وكانت آخر زيارة لها للمملكة العربية السعودية قبل وفاتها بأشهر قليلة.