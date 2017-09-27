رفع الحصانة عن مشرع فرنسي يميني متطرف بسبب صور داعش

باريس - (د ب أ):

أعلن المكتب الإعلامي للجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء رفع الجمعية الحصانة البرلمانية عن نائب يميني متطرف بعد بثه تغريدة بها صورة لأحد ضحايا الاعدام على يد داعش.

وتفتح هذه الخطوة الطريق أمام مثول جيلبرت كولار من الجبهة الوطنية أمام القضاء في نانتير لسؤاله، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، عن تغريدته التي ترجع لديسمبر 2015.

وكان قد تم أيضا رفع الحصانة عن زعيمة الجبهة الوطنية والمرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان بصفتها عضوة بالبرلمان الأوروبي في مارس في قضية مماثلة.

ونشر السياسيان صورا حية على تويتر يظهر فيها ضحايا لعمليات القتل التي نفذها داعش كرد على صحفي قارن الحزب اليميني المتشدد بالتنظيم المتطرف.

ويمنع القانون الفرنسي لحماية الطفل نشر رسائل عنيفة إذا كانت، بين شروط أخرى، تحرض على الإرهاب أو "تسيء بشدة لكرامة الإنسان" وعرضة لأن يراها قاصر.