أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رفع الحصانة عن مشرع فرنسي يميني متطرف بسبب صور داعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رفع الحصانة عن مشرع فرنسي يميني متطرف بسبب صور داعش

05:02 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

رفع الحصانة عن مشرع فرنسي يميني متطرف بسبب صور داعش

باريس - (د ب أ):
أعلن المكتب الإعلامي للجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء رفع الجمعية الحصانة البرلمانية عن نائب يميني متطرف بعد بثه تغريدة بها صورة لأحد ضحايا الاعدام على يد داعش.

وتفتح هذه الخطوة الطريق أمام مثول جيلبرت كولار من الجبهة الوطنية أمام القضاء في نانتير لسؤاله، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، عن تغريدته التي ترجع لديسمبر 2015.

وكان قد تم أيضا رفع الحصانة عن زعيمة الجبهة الوطنية والمرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان بصفتها عضوة بالبرلمان الأوروبي في مارس في قضية مماثلة.

ونشر السياسيان صورا حية على تويتر يظهر فيها ضحايا لعمليات القتل التي نفذها داعش كرد على صحفي قارن الحزب اليميني المتشدد بالتنظيم المتطرف.

ويمنع القانون الفرنسي لحماية الطفل نشر رسائل عنيفة إذا كانت، بين شروط أخرى، تحرض على الإرهاب أو "تسيء بشدة لكرامة الإنسان" وعرضة لأن يراها قاصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إلقاء القبض على أبو سفيان الداعشي في فندق ببغداد

    أخبار

  • من هو أبو ولاء العراقي "رجل داعش الأول في ألمانيا"؟

    أخبار

  • السلطات العراقية تفرض حظرا للتجوال بمدينة الفلوجة غرب بغداد

    أخبار

  • مسعود بارزاني.. الانفصالي

    أخبار

إعلان

a427518743.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون