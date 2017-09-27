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الجمعية العمومية بمحكمة حلوان: تقسيم العمل لـ 10 دوائر استئنافية

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مصراوي Masrawy

الجمعية العمومية بمحكمة حلوان: تقسيم العمل لـ 10 دوائر استئنافية

05:00 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الجمعية العمومية بمحكمة حلوان: تقسيم العمل لـ 10 دوائر استئنافية

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:

انتهت الجمعية العمومية لمحكمة حلوان الابتدائية، اليوم الأربعاء، من جلستها المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بشأن تنظيم سير العمل بداية من العام القضائي.

وترأس الجمعية المستشار محمد عبد العزيز البنا، رئيس محكمة حلوان الجديد، والمستشار محمود حربي، مساعد رئيس المحكمة، والمستشار أحمد الجمل، مدير إدارة التنفيذ.

وصدقت الجمعية على تقسيم المحكمة لـ 10 دوائر استئنافية، وتعيين الأعضاء في مناصبهم مع تنفيذ رغباتهم وقبول كافة التظلمات مع مراعاة البعد المكاني.

يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية 40 عضو حضر منهم 20 فقط ويعتبر نصف العدد مسموح لانعقاد الجلسة.

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