بالصور.. الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي بمسابقات وجوائز لطلبة المدارس

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

احتفلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بيوم السياحة العالمي، من خلال تنظيم عدة مسابقات ثقافية، وتوزيع جوائز لطلبة المدارس بالمحافظة عن المعالم السياحية والأثرية بالواحات، ومطبوعات للسياح المتواجدين بفنادق المحافظة.

وأكد مدير الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد محسن عبد المنعم، أن محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، وجّه بأن يكون الاحتفال غير تقليدي ويصب في تعميق روح الولاء والانتماء لدى الجيل الصاعد.

وجرى تنظيم مسابقات ثقافية عن المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة في فعاليات طابور الصباح بـ15 مدرسة في مراكز الخارجة والداخلة وباريس، بإشراف وتنفيذ نائب مدير مكتب الهيئة المصرية لتشيط السياحة فرحات شعيرة.

أضاف محسن، أن فرع الهيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وزع منشورات ومطبوعات وكتيبات عن معالم المحافظة السياحية على رواد ونزلاء الفنادق للترويج لمعالم المحافظة، إضافة إلى تنظيم جولات سياحية لأهم المناطق الأثرية للسائحين الذين يزرون المحافظة خلال الفترة الحالية.