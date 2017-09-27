وكيل صحة أسيوط: لدينا مشكلات.. ولن نتهاون في محاسبة المقصرين

أسيوط - أسامة صديق :

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، إنه تسلم العمل منذ أسابيع قليلة ماضية، ومن خلال جولاته المستمرة على المنشآت الصحية في مختلف أنحاء المحافظة ولقاءاته بالمترددين على المنشآت الصحية، اكتشف العديد من المشكلات والقصور في بعض المنشآت الصحية منذ سنوات ماضية.

من جانبه، لفت المعتصم بالله السيوطي، المستشار الإعلامي للقطاع الصحي بأسيوط، إلى ان الاجتماع تطرق إلى عدة نقاط، أهمها كشف العديد من السلبيات التي جرى رصدها خلال الجولات التفقدية لوكيل الوزارة، وخطة العمل المستقبلية وطرق تلافي السلبيات وتكليفات للمديرين وفرق المتابعة والإشراف.

وأشار السيوطي، إلى أن وكيل وزارة الصحة، أكد خلال الاجتماع أنه لن يتنازل عن منظومة صحية متكاملة في كافة المنشآت الصحية، سواء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية أو الوحدات الصحية بالقرى، وأن المتابعة مستمرة على كافة المنشآت في مختلف الأوقات، وأنه لا تهاون في محاسبة أي مسئول، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا يثبت تقصيره في مهام وواجبات ومقتضيات العمل.

حضر الاجتماع، كافة مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ووكلاء المديرية، ومديري إدارات الطب العلاجي والمستشفيات والرعاية الأساسية، والطوارئ، والتفتيش المالي والإداري، والتفتيش الفني والمتابعة والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية.