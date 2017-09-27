أخبار عاجلة

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اليابان تؤكد تقديم دعم انساني لمشردي الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليابان تؤكد تقديم دعم انساني لمشردي الروهينجا

04:42 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

اليابان تؤكد تقديم دعم انساني لمشردي الروهينجا

دكا - (د ب أ):
أكدت اليابانية عرضا للدعم الإنساني للسلطات في بنجلاديش، التي تتعامل مع تدفق لنحو نصف مليون من مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

وقال نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني إيواو هوري اليوم الأربعاء إن طوكيو قدمت عرضا للدعم، وذلك خلال تصريحات للصحفيين في دكا، بعدما التقى وزير خارجية بنجلاديش شهريار علام.

وأضاف هوري أن قضية الروهينجا مسألة تثير قلقا كبيرا لليابان.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية بيانا أمس معلنة عن أربعة ملايين دولار للمساعدة الإنسانية الطارئة للروهينجا المشردين في مواجهة موجة من العنف بدأت في 25 أغسطس.

وتشمل المساعدة الإنسانية توفير المياه والصرف الصحي والمواد غير الغذائية في ميانمار، إلى جانب أماكن إيواء ومياه وحماية الأطفال في بنجلاديش.

وكانت عرقية الروهينجا، التي تمثل أقلية في ميانمار، قد انحازت لبريطانيا ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، على أمل أن بريطانيا ستمهد الطريق أمام دولة مسلمة مستقلة في أراكان، التي حملت فيما بعد اسم راخين.

ووصل ما يقدر بـ480 ألف شخص من ولاية راخين إلى بنجلاديش، منذ بدأت قوات الأمن عملية هناك في وقت متأخر من الشهر الماضي، ردا على هجوم من جانب مسلحين يشتبه أنهم من الروهينجا.

وقال علام إن البلاد تريد حلا سلميا للأزمة، ودعا إلى التطبيق الكامل لخطة قدمتها لجنة برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان.

وتشمل التوصيات السماح للروهينجا بأن يصبحوا مواطنين كاملي الأهلية في ميانمار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة: 480 ألفا من الروهينجا لجأوا الى بنجلادش منذ أواخر أغسطس

    أخبار

  • بنجلادش تسهل وصول المساعدات إلى الروهينجا وتطالب بربع مليار دولار

    أخبار

  • مجلس الأمن يبحث الخميس الوضع في بورما

    أخبار

  • دبي توجه 300 طن مساعدات إضافيّة للاجئي الروهينجا ببنجلاديش

    أخبار

إعلان

af8913e503.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات