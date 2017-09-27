العاهل السعودي والرئيس الصومالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الرياض (د ب أ):

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاربعاء مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الذي يزور المملكة حاليا ، "مجالات التعاون المختلفة " بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم أن الملك سلمان استعرض مع الرئيس الصومالي ، خلال اللقاء الذي عقد في قصر السلام في جدة (غرب) "العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيديرالية الصومالية عبدالرحمن عمر عثمان اوضح في تصريح له امس الثلاثاء أن الزيارة الرسمية إلى المملكة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية .