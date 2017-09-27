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العاهل السعودي والرئيس الصومالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي والرئيس الصومالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

04:38 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

العاهل السعودي والرئيس الصومالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض (د ب أ):

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاربعاء مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الذي يزور المملكة حاليا ، "مجالات التعاون المختلفة " بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" اليوم أن الملك سلمان استعرض مع الرئيس الصومالي ، خلال اللقاء الذي عقد في قصر السلام في جدة (غرب) "العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الفيديرالية الصومالية عبدالرحمن عمر عثمان اوضح في تصريح له امس الثلاثاء أن الزيارة الرسمية إلى المملكة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية .

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