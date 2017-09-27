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مفوضية الاستفتاء: 92% يصوتون بـ"نعم" لصالح استقلال كردستان

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مصراوي Masrawy

مفوضية الاستفتاء: 92% يصوتون بـ"نعم" لصالح استقلال كردستان

04:31 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

القاهرة - (مصراوي):
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان، اليوم الأربعاء، نتائج الاستفتاء الذي شهده الإقليم يوم الاثنين على الاستقلال عن المركزية في بغداد.

وقالت المفوضية إن الأغلبية صوتت بنعم لصالح خيار الاستقلال وبلغت نسبتهم 92%.

وحسب المفوضية بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 4 ملايين، وعدد المصوتين في الأماكن المتنازع عليها تجاوز 3 ملايين.

وجرى التصويت في الاستفتاء الذي أجرته السلطات الكردية في شمال العراق، في ظل ضغوط تمارسها بغداد وتهديدات تركيا وإيران وتحذيرات دولية من أن الخطوة الكردية من شأنها أن تشعل المزيد من الصراعات في المنطقة.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 75% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

من جانبه دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم في مؤتمر صحفي اهالي المحافظة الالتزام بتعليمات اللجان الامنية وعدم التعبير عن الابتهاج والفرح باطلاق العيارات النارية.

كما دعا المواطنين الاكراد احترام باقي المكونات في كركوك وخصوصا التركمان .

وفي نفس السياق قال الناطق باسم شرطة كركوك العقيد افراسياو كامل في تصريح صحفي أنه تم فرض حظر التجوال للمركبات في المحافظة حتى إشعار آخر بأمر من إدارة المحافظة وقيادة الشرطة فيها.

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