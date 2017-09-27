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إلقاء القبض على أبو سفيان الداعشي في فندق ببغداد

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مصراوي Masrawy

إلقاء القبض على أبو سفيان الداعشي في فندق ببغداد

04:31 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إلقاء القبض على أبو سفيان الداعشي في فندق ببغداد

العميد سعد معن

بغداد- (أ ش أ): 

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم داعش ملقب بأبو سفيان، داخل أحد فنادق العاصمة بغداد.

وقال معن في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي المكنى أبو سفيان داخل أحد فنادق العاصمة بغداد".

وأوضح أنه "بحوزته هوية أحوال مدنية مزورة ومستمسكات متلاعب بها حيث أنه فر هارباً من محافظة نينوى إلى بغداد".

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقواله واعترف صراحة بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابي، وعمل بمنصب مسؤول مفرزة عسكرية ضمن ما يسمى ولاية نينوى"، مشيراً إلى أن "العملية نفذت بعد جهد استخباري متواصل لمتابعة الاهداف الارهابية ورصد تحركاتهم، واتخذت بحقه الاجراءات وفق القانون".

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