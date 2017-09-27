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حقوقيون يطالبون الحكومة الألمانية المقبلة بتغيير سياسة التعامل مع اللاجئين

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مصراوي Masrawy

حقوقيون يطالبون الألمانية المقبلة بتغيير سياسة التعامل مع اللاجئين

04:30 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حقوقيون يطالبون الحكومة الألمانية المقبلة بتغيير سياسة التعامل مع اللاجئين

أرشيفية

برلين (د ب أ):

دعت منظمات معنية بحقوق الإنسان الحكومة الألمانية القادمة بتبني سياسة جديدة توفر المزيد من الحماية للاجئين وتحافظ على حقوقهم.

وجاء في بيان مشترك من منظمة العفو الدولية ومنظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين أن الحكومة الألمانية المقبلة مطالبة ببدء سياسة جديدة تمكن الباحثين عن الحماية من طلب اللجوء في أوروبا في المستقبل.

وأكد البيان الذي نُشر اليوم الأربعاء في برلين "ضرورة سن إجراءات لجوء عادلة يتم من خلالها مراجعة وتقدير أسباب اللجوء على نحو واقعي".

وبمناسبة يوم اللاجئين الألماني في 29 سبتمبر الجاري، انتقدت المنظمتان تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول مثل ليبيا في قضايا اللاجئين.

وقال الأمين العام لفرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس بيكو، إنه يجرى حاليا إعادة لاجئين إلى ليبيا، رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "برو أزول"، جونتر بوركهارت: "الدول الأوروبية تستعد لإخراج قارة من حق اللجوء الفردي عبر إجراءات عزل عسكرية ومغالطات قضائية".

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